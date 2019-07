Moldova: 'rapporti sempre più stretti'

ROMA, 25 LUG - "I rapporti fra Italia e Moldova sono molto stretti, legati alla presenza in Italia della seconda comunità moldava più ampia al mondo e anche alla collaborazione economica e commerciale che vede il nostro paese fra i principali partner". Lo ha spiegato all'ANSA l'ambasciatrice d'Italia in Moldova, Valeria Biagiotti, a margine della XIII conferenza degli ambasciatori in corso alla Farnesina. "Sulla base di questo - ha sottolineato l'ambasciatrice Biagiotti - abbiamo costruito una serie di ulteriori ambiti di collaborazione sia a livello culturale, che economico e delle imprese, che stanno portando ad una collaborazione sempre più ampia".