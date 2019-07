Zappia: difendere libertà informazione

ROMA, 25 LUG - "La libertà di informazione è un valore da difendere a tutti i costi, la stampa ha un ruolo fondamentale e che dobbiamo preservare". Lo ha detto il rappresentante permanente dell'Italia all'Onu Mariangela Zappia, nel corso di un Forum ANSA organizzato nella sala dell'Unità di Crisi della Farnesina a margine della XIII conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici, di cui l'ANSA è media partner.Zappia ha espresso "grandissimo rispetto per quei giornalisti che tutti i giorni sono in zone di conflitto, che testimoniano violazioni dei diritti umani" ma anche ricordato che "a New York la presidente dell'associazione dei corrispondenti è un'italiana, giornalista dell'ANSA, una donna: credo che questa sia un'immagine bellissima per la stampa per la nostra informazione".