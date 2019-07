India: 'è cruciale sostegno aziende'

ROMA, 25 LUG - Le azioni a sostegno dell'internazionalizzazione delle aziende in India rappresentano il centro delle attività dell'ambasciata dell'ambasciata d'Italia nel pese. Lo ha spiegato all'ANSA l'ambasciatore italiano in India Lorenzo Angeloni, a margine della XIII Conferenza degi ambasciatori in corso alla Farnesina. "Ne abbiamo messe in cantiere diverse", ha sottolineato Angeloni, menzionando un esempio fra tutti, ovvero la creazione del 'fast track mechanism', un meccanismo cui fare riferimento nei casi in cui le aziende incontrino problemi non ancora sfociati in controversie legali. "Noi organizziamo riunioni che consentono alle aziende di confrontarsi con la controparte indiana", ha detto ancora Angeloni, "un meccanismo che abbiamo appena avviato e che speriamo possa semplificare la vita delle aziende", per risolvere potenziali contenziosi, come quelli legti a normative in materia fitosanitario e doganale.