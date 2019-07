Corbyn a Johnson, nessun piano per Brexi

LONDRA, 25 LUG - Il leader dell'opposizione laburista Jeremy Corbyn denuncia la mancanza di "un piano sulla Brexit" concreto e accusa il nuovo premier Tory di perseguire "uno sconsiderato piano verso il no deal" che sarebbe un disastro "per l'industria, i prezzi degli alimenti, i posti di lavoro". Lo sfida inoltra a entrare nei dettagli sulla sua promessa di poter accantonare il backstop e individuare altre garanzie per mantenere il confine irlandese senza barriere.