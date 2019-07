'Informazione cruciale per soft power'

ROMA, 25 LUG - "L'informazione è importantissima per il soft power, in un paese come il Brasile che ha questa presenza italiana tutte le notizie che vengono dall'Italia sono recepite con grandissima attenzione". Lo ha detto all'ANSA l'ambasciatore italiano in Brasile Antonio Bernardini a margine della XIII conferenza degli Ambasciatori e delle ambasciatrici. "In particolare - ha sottolineato - questa grande iniziativa dell'Ansa di fondere notizie in lingua portoghese è un vantaggio enorme e assicura una capacità di ricezione grandissima" in Brasile. "L'Italia in Brasile rappresenta un fenomeno unico nello scenario internazionale - ha spiegato il diplomatico - Siamo il più grande investitore straniero nel Paese e sono tante le società protagoniste in Brasile: Enel, Tim, Fiat, Pirelli. Sono tante le imprese che hanno un radicamento nel paese".