Brexit: Trombetta, italiani priorità

ROMA, 25 LUG - "La tutela dei nostri connazionali è stata la nostra priorità fin dall'inizio" della Brexit. Lo ha detto all'ANSA l'ambasciatore italiano a Londra, Raffaele Trombetta, a margine della XIII conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici in corso alla Farnesina. "Il governo britannico, con May, ma sono certo anche con Johnson, ha garantito che i diritti degli italiani saranno tutelati", ha sottolineato il diplomatico. "Siamo rassicurati dal discorso che ha fatto ieri Boris Johnson. Da parte nostra saremo attenti che i diritti siano rispettati sia nel caso di un accordo che nel caso di un 'no-deal'". L'ambasciatore ha invitato i cittadini a "rivolgersi ai nostri consolati per tutti i problemi che possono riscontrare in questo periodo di transizione. Le richieste sono tante, è nostro dovere soddisfarle, il governo ha ha anche rafforzato la nostra presenza sul territorio proprio per questo".