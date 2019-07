Gb: Boris Johnson debutta alla Camera

LONDRA, 25 LUG - E' già al lavoro il nuovo governo britannico a trazione brexiteer di Boris Johnson, mentre continuano oggi le nomine dei sottosegretari dopo quelle di ieri di tutti i ministri di peso. La compagine si è riunita stamattina per il primo Consiglio dei Ministri, poi alle 11,30 locali Johnson esordirà alla Camera dei Comuni con uno statement a cui seguirà un dibattito che si prevede molto acceso. Non è previsto un voto di fiducia, ma è possibile una mozione di sfiducia. Secondo il sistema britannico il governo sarebbe tenuto a sottoporvisi solo se fosse presentata dal leader del maggior partito di opposizione, il laburista Jeremy Corbyn. I media ritengono che Corbyn possa presentarla più avanti, dopo la pausa estiva che inizia domani e finirà il 4 settembre, per evitare che i potenziali dissidenti Tory - contrari all'ipotesi (che Johnson non esclude) di una Brexit no deal e decisivi per far mancare i numeri alla maggioranza - possano ricompattarsi di fronte a una sfida prematura e 'a freddo'.