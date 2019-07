Mueller, Russiagate non caccia a streghe

WASHINGTON, 24 LUG - "No, non è una caccia alle streghe": lo ha detto l'ex procuratore speciale del Russiagate Robert Mueller rispondendo ad una domanda durante la sua seconda testimonianza, davanti alla commissione intelligence della Camera. Donald Trump ha sempre definito le indagini sul Russiagate una 'caccia alle streghe'. Mueller ha confutato anche un'altra espressione usata spesso dal tycoon: le interferenze russe, ha dichiarato, non sono una "bufala", "hanno avuto e avranno un lungo impatto sulle nostre elezioni".