Gb: Javid è cancelliere dello Scacchiere

LONDRA, 24 LUG - Sajid Javid è la prima scelta di Boris Johnson per il suo governo: l'ex ministro dell'Interno figlio d'immigrati pachistani, un pro Remain pentito che col tempo ha assunto posizioni sulla Brexit vicine a quelle del neo premier, viene promosso cancelliere dello Scacchiere. Subentra al numero 11 di Downing Street, alla guida del super dicastero economico del Regno, a Philip Hammond, il moderato contrario a qualunque ipotesi di divorzio no deal dall'Ue dimessosi nelle mani di Theresa May subito prima della nomina di Johnson.