Johnson, Brexit il 31 ottobre

LONDRA, 24 LUG - Boris Johnson entra a Downing Street con un discorso dai toni assertivi in cui evoca "un nuovo e migliore accordo" con l'Ue sulla Brexit, insiste sul 31 ottobre per l'uscita dall'Ue e dice no "ai pessimisti" che non credono "alla nostra capacità di onorare il mandato democratico" del referendum del 2016. Proveremo che "i critici e i dubbiosi si sbagliano", dice il nuovo premier britannico, pur ricordando che ci sono solo 99 giorni. Poi definisce "remota" la possibilità d'un no deal, ma ribadisce che bisogna esser pronti.