Libia: Benassi, serve soluzione politica

ROMA, 24 LUG - La soluzione militare in Libia "non è possibile e non era difficile prevederlo" e ora le due parti principali "molto difficilmente potranno tornare al tavolo". E' quanto afferma Pietro Benassi, consigliere diplomatico del presidente del Consiglio, secondo il quale in questo contesto "l'Italia deve continuare una politica estera per lei inevitabile, che mira a una soluzione politica". Il premier Conte - ha sottolineato Benassi, intervenendo all'evento 'Diplomazia per l'Italia - Sicurezza e crescita in Europa e nel mondo', che anticipa l'annuale Conferenza degli ambasciatori - "dal primo giorno ha messo la Libia al centro della sua politica estera. L'Italia non ha fatto mancare nemmeno per un minuto il suo impegno per il dialogo". Anche perché "se l'Italia non sistema la Libia difficilmente potrà fare una politica sostenibile sul medio periodo nella regione".