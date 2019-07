Turchia: incidente bus,feriti 25 turisti

ISTANBUL, 24 LUG - Un bus che trasportava turisti polacchi, russi e norvegesi è uscito di strada ieri sera e si è rovesciato sulla costa mediterranea della Turchia, provocando il ferimento di almeno 25 persone. L'incidente è avvenuto nei pressi del resort di Kemer, nella provincia di Antalya, popolarissima sopratutto tra i viaggiatori russi e dell'est e nord Europa. La maggior parte dei feriti, già trasportati in diversi ospedali della zona, sono polacchi, secondo quanto riferiscono i media locali. Due risultano in gravi condizioni. Non sono note al momento le cause dell'incidente.