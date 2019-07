Evocano omicidio Ocasio, agenti cacciati

WASHINGTON, 23 LUG - Due agenti della Louisiana sono stati licenziati per un post su Facebook che evocava l'uccisione di Alexandra Ocasio-Cortez, pochi giorni dopo i tweet razzisti di Donald Trump contro di lei e altre tre deputate democratiche progressiste e di colore. Il poliziotto Charles Rispoli del dipartimento di Gretna stava rispondendo ad un commento di un sito satirico che sosteneva -falsamente - che Ocasio-Cortez crede che le truppe Usa siano pagate troppo. "Questa idiota vile ha bisogno di un 'round'...e non intendo quel genere che era abituata a servire", ha scritto l'agente giocando sul doppio senso di round (proiettile e giro di drink) e riferendosi al passato di barista della deputata. Un altro poliziotto, Angelo Varisco, ha poi messo il suo 'like'. Entrambi sono stati licenziati per aver violato le regole del dipartimento di polizia sui social media.