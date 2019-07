Theresa May fa i complimenti a Johnson

LONDRA, 23 LUG - "Congratulazioni a Boris Johnson", twitta Theresa May, fra i primi a felicitarsi con il suo successore eletto oggi alla guida del Partito Conservatore britannico e del governo. La premier uscente indica l'obiettivo di "attuare la Brexit" come una priorità e di tenere "Jeremy Corbyn fuori dal governo", promettendo "sostegno" a Johnson da deputata semplice. Nello stesso tempo invita il neo eletto leader a lavorare per "l'unità" del partito.