Nuovo incarico di pregio a Pe per Tajani

BRUXELLES, 23 LUG - Nuovo incarico di pregio per l'eurodeputato di Forza Italia, già presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, che oggi è stato eletto presidente della Conferenza dei Presidenti di commissione (Cpc). "Una nuova sfida per un'Europa più vicina ai cittadini", ha commentato Tajani subito dopo la sua elezione. "Il ruolo di Presidente della Cpc mi permetterà di continuare il mio forte impegno per un Parlamento concentrato sulle priorità dei cittadini e di far sentire in maniera forte e autorevole la voce del Parlamento europeo, unica istituzione eletta direttamente dai cittadini, anche nei rapporti con le altre istituzioni. Una nuova sfida per un'Europa più vicina ai cittadini", ha aggiunto. La Cpc prepara fra l'altro il contributo del Parlamento al programma di lavoro annuale della Commissione, elencando le priorità in ciascun settore legislativo.