Corbyn raccoglie sfida Johnson

LONDRA, 23 LUG - Il leader dell'opposizione laburista britannica, Jeremy Corbyn, raccoglie a stretto giro la sfida di Boris Johnson, nuovo primo ministro Tory in pectore, e twitta: "Johnson ha ottenuto il sostegno di meno di 100.000 membri del Partito Conservatore non rappresentativi (del Paese), promettendo tagli di tasse per i più ricchi". Il numero uno del Labour, addita poi il rischio di "una dannosa Brexit no deal" e conclude: "Il popolo deve decidere chi debba diventare (premier) in un'elezione generale" anticipata.