Singapore: sequestro record di avorio

ROMA, 23 LUG - Le autorità di Singapore hanno sequestrato domenica notte la quantità record di 8,8 tonnellate di avorio provenienti da circa 300 elefanti africani per un valore stimato in 17,6 milioni di dollari (circa 15,7 milioni di euro): si tratta del sequestro più grande effettuato a livello mondiale negli ultimi anni, secondo quanto riporta il quotidiano locale The Straits Times. Oltre all'avorio, che si trovava in tre container in transito dalla Repubblica Democratica del Congo al Vietnam, c'erano anche 11,9 tonnellate di scaglie di pangolino per un valore stimato in 48,6 milioni di dollari. Lo scorso aprile sempre le autorità di Singapore avevano sequestrato due spedizioni di scaglie di pangolino provenienti dalla Nigeria e dirette in Vietnam per un totale di 25,6 tonnellate.