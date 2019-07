Amanda Knox, raccolta fondi per nozze

NEW YORK, 23 LUG - Amanda Knox e il suo fidanzato Christopher Robinson lanciano una raccolta fondi per sposarsi. Lo riporta il New York Daily News. "Non ci aspettavamo di pianificare il matrimonio e il primo viaggio di ritorno in Italia di Amanda allo stesso tempo. Ma quando l'Italy Innocence Project ha invitato Amanda non potevamo lasciarci sfuggire l'occasione. Abbiamo speso i nostri fondi per il matrimonio in questo viaggio importante" afferma la coppia nella sua pagina di raccolta fondi. Nella pagina, ispirata alla galassia, la coppia chiede fino a 10.000 dollari per organizzare la "festa migliore di sempre per la nostra famiglia e i nostri amici".