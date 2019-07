Gaffe Trump, offre cauzione per rapper

WASHINGTON, 21 LUG - Nuova gaffe di Donald Trump, dopo quella con il premio Nobel per la pace Nadia Murad, cui ha chiesto cosa avesse fatto di speciale per ricevere il riconoscimento. Questa volta il presidente ha telefonato al premier svedese Stefan Lofven, offrendosi di garantire personalmente la cauzione per la libertà del noto rapper americano A$AP Rocky, detenuto da inizio mese con l'accusa di aver aggredito un uomo a Stoccolma durante la sua tournee europea. Peccato che il sistema giudiziario svedese non preveda la cauzione, come quello americano. La telefonata, durata 20 minuti, "è stata amichevole e rispettosa", ha fatto sapere il portavoce del premier svedese, precisando però che Lofven ha "sottolineato la totale indipendenza del sistema giudiziario svedese" e che il governo non può e non tenterà di influenzare il procedimento legale".