Portogallo, 8 feriti in maxi incendio

LISBONA, 21 LUG - Mille vigili del fuoco sono al lavoro per cercare di domare un incendio scoppiato nel distretto di Castelo Branco, 200 chilometri a nord est di Lisbona. Al momento il bilancio è di 9 feriti, 8 pompieri e un civile che è già stato ricoverato in ospedale. Si tratta del primo grande incendio quest'anno in Portogallo che, due anni fa, è stato colpito in maniera pesante con 106 persone uccise dalle fiamme.