Gaza: delegazione Hamas arrivata in Iran

(ANSAmed) - GAZA, 21 LUG - Una delegazione ad alto livello di Hamas è giunta ieri a Teheran su invito dei dirigenti iraniani. La delegazione - ha precisato il movimento - è guidata dal n.2 di Hamas Saleh al-Aruri ed include altri dirigenti fra cui Mussa Abu Marzuk, Osama Hamdan ed Ezzat a-Rishk, tutti attivi in diversi Paesi del Medio Oriente. Nei giorni scorsi alcuni media locali hanno affermato che il leader di Hamas Ismail Haniyeh intendeva lasciare Gaza per partecipare a quella missione ma - secondo queste informazioni, che per ora non hanno trovato conferma ufficiale - l'Egitto gli avrebbe impedito il transito sul proprio territorio. Da parte sua l'ala militare di Hamas nei giorni scorsi ha espresso gratitudine per aiuti ricevuti dall'Iran.