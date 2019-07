Ucraina, seggi aperti per il parlamento

KIEV, 21 LUG - Ucraini oggi al voto per delle elezioni parlamentari in cui il partito del presidente Volodymyr Zelenskiy appare nettamente favorito. I sondaggi che hanno preceduto il ballottaggio di domenica hanno mostrato che il partito Servant of the People di Zelenskiy ha ottenuto il sostegno da poco più della metà di coloro che intendevano votare. Ma solo 225 dei 424 posti da coprire nella Verkhovna Rada vengono scelti dalla lista dei partiti; il resto sono posti a mandato unico, la cui distribuzione potrebbe essere diversa dal sentimento nazionale. Zelenskiy, che è entrato in carica a maggio, ha indetto le elezioni anticipate - tre mesi prima della data originariamente prevista - perché il parlamento era dominato dai suoi oppositori, soffocando la sua capacità di attuare le riforme.