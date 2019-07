Multa a Youtube, 'violata privacy bimbi'

WASHINGTON, 20 LUG - La Federal Trade Commission (Ftc) ha finalizzato un accordo con Google nell'ambito delle sue indagini su Youtube per la violazione della legge federale sulla privacy dei bambini. Lo scrive il Washington Post, citando due fonti a conoscenza del dossier. Si prevede che la società paghi una multa multi milionaria ma l'ammontare esatto non è chiaro. La palla ora passa al ministero della giustizia, che raramente capovolge una decisione della Ftc. Dei giorni scorsi la multa di 5 miliardi a Facebook per il caso Cambridge Analytica.