Caos a New York, guaste 7 linee di metro

NEW YORK, 20 LUG - Sette linee della metropolitana di New York sono rimaste ferme per circa un'ora a causa di un errore nel sistema informatico all'ora di punta del venerdì sera, provocando caos e disagi. La Metropolitan Transportation Authority ha fatto sapere che il guasto non ha provocato danni permanenti o il surriscaldamento delle carrozze, rimaste a un massimo di 32 gradi. Tutti i treni sono stati bloccati per motivi di sicurezza nel punto in cui si trovavano, nonostante il guasto non avesse provocato perdite di energia. Alcuni erano tra una stazione e l'altra, ed è stato necessario spostarli lentamente verso le piattaforme per permettere ai passeggeri di uscire. Le linee interessate servono ampie zone di Manhattan, il Bronx e Brooklyn. Il guasto avviene mentre la città si prepara ad un fine settimana torrido. Per questo si era ipotizzato in un primo momento che il guasto potesse essere collegato al caldo, ipotesi poi smentita dalla società.