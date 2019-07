Nyt, figlio Scalia ministro del Lavoro

NEW YORK, 19 LUG - Il presidente Donald Trump ha scelto Eugene Scalia come prossimo ministro al Lavoro. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti. Eugene Scalia è il figlio dell'ex giudice della Corte Suprema deceduto Antonin Scalia.Eugene Scalia ha lavorato al Dipartimento del lavoro durante l'amministrazione di George W. Bush e al momento è partner nello studio legale Gibson, Dunn & Crutcher. Se confermato Scalia sostituirà Alexander Acosta, che si è dimesso in seguito allo scandalo di Jeffrey Epstein. A suggerire a Trump il nome di Scalia sarebbero stati alcuni senatori repubblicani. Dopo essersi confrontato con i suoi collaboratori, Trump avrebbe offerto nelle ultime ore il posto al figlio dell'ex giudice della Corte Suprema.