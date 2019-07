Epstein resta in carcere per molestie

WASHINGTON, 18 LUG - Il miliardario americano Jeffrey Epstein dovrà attendere in prigione il processo per le accuse di traffico sessuale di minorenni. Il giudice distrettuale di New York Richard Berman gli ha negato i domiciliari su cauzione. Il finanziere aveva chiesto di soggiornare nella sua residenza newyorchese da 77 milioni di dollari e aveva offerto come garanzia 559 milioni di dollari. Ma per i procuratori c'è pericolo di fuga, pericolo sociale e di inquinamento delle prove per potenziali interventi su testimoni.