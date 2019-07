Ambasciatore ucraino, Salvini chiarisca

ROMA, 18 LUG - "La minaccia alla vita di qualsiasi persona, e, in particolare, di un Ministro, da un fantomatico 'gruppo ucraino' è una notizia che ha allarmato l'Ucraina, la nostra Ambasciata, nonché la comunità ucraina in Italia" pertanto "ci rivolgiamo a Lei Signor Ministro, chiedendo di confermare o smentire le Sue dichiarazioni sul presunto 'gruppo ucraino'". Lo scrive l'ambasciatore d'Ucraina in Italia Yevhen Perelygin in una lettera inviata a Matteo Salvini dopo le sue dichiarazioni su un "gruppo ucraino" che attentava alla sua vita, assicurando "la piena collaborazione del governo ucraino".