Germanua: Merkel compie 65 anni

BERLINO, 17 LUG - Sessantacinquesimo compleanno in chiave "business as usual" per Angela Merkel, pur se turbato dagli episodi di tremore che da un mesetto la affliggono e si manifestano proprio durante le cerimonie ufficiali, davanti agli obiettivi delle telecamere. La cancelliera tedesca, che ieri ha incassato la nomina di Ursula von der Leyen alla presidenza della commissione europea, non ha in programma festeggiamenti particolari per un compleanno che normalmente viene festeggiato dai più con particolare intensità visto che a 65 anni in Germania si va in pensione. Non è il caso di Angela, al timone della Germania dal novembre 2005. La giornata è cominciata con la riunione del Consiglio dei ministri, seguita dalla cerimonia, al Castello di Bellevue per la nomina di Annegret Kramp Karrembauer a ministro della Difesa. Con Merkel, la sua 'delfina' AKK e Ursula von der Leyen che le ha passato il testimone alla Difesa, la cerimonia si è svolta da seduti, per evitare il rischio di nuovi tremori.