A chef Myint Basque culinary world prize

ROMA, 17 LUG - Lo chef americano di San Francisco Anthony Myint ha vinto il Basque Culinary World Prize 2019, uno dei più prestigiosi premi di cucina 'per chef che abbiano contribuito a trasformare la società attraverso la gastronomia'. Tra i dieci finalisti c'è anche un italiano, Giovanni Cuocci del ristorante La Lanterna di Diogene di Modena. Lo riferisce una nota. La ricerca di Myint si basa su una cucina a minimo impatto ecologico, in particolare a bassa emissione di Co2, che ha l'intento di contrastare il cambiamento climatico, o almeno di dare un segnale in questo senso. Più di 30 influenti ristoranti in tutto il mondo ne applicano la metodologia grazie alla sua consulenza, mentre con 'The Perennial Farming Initiative', un progetto per la produzione degli ingredienti, sostiene modelli di agricoltura sostenibile. Il vincitore del Basque Culinary World Prize, annunciato oggi alla Salesforce Tower di San Francisco, è stato scelto fra i 10 finalisti da una giuria internazionale presieduta dallo chef Joan Roca.