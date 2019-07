Attacco confine Sudan-Sud Sudan, 6 morti

NEW YORK, 17 LUG - Un membro di una missione di pace dell'Onu e cinque civili sono morti in un attacco mirato contro i peacekeeper avvenuto in un mercato al confine tra Sudan e Sud Sudan, nella città di Abyei, in un'area ricca di petrolio e contesa tra i due Paesi. Lo fanno sapere le Nazioni Unite. Un portavoce delle forze di pace, Farhan Haq, ha precisato che un secondo peacekeeper è rimasto ferito nell'attacco, sferrato da un gruppo di sconosciuti. La vittima in missione Onu era originaria dell'Etiopia. Le forze Onu presenti nel distretto di Abyei, in zona dal 2011, ha inviato delle truppe per garantire la sicurezza dell'area e fare chiarezza su quanto accaduto.