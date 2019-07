Germania: Akk sarà ministro della Difesa

BERLINO, 16 LUG - La leader della Cdu tedesca Annegret Kramp-Karrenbauer prenderà il posto di Ursula von der Leyen come ministro della Difesa nel governo tedesco. Lo rendono noto diversi media tedeschi. Nei giorni scorsi, quando Ursula von der Leyen era stata indicata come presidente della Commissione europea, Kramp-Karrenbauer aveva fatto sapere di non essere interessata ad avere un ruolo di governo, preferendo, invece, dedicarsi soltanto alla guida del partito.