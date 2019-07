Ocasio, Trump non rispetta il dissenso

WASHINGTON, 16 LUG - "Donald Trump ha deciso che non vuole essere il presidente degli Stati Uniti. Non vuole essere il presidente di quelli che dissentono. E preferisce vedere la maggior parte degli americani andarsene piuttosto che gestire la venerata tradizione del dissenso della nostra Nazione. Ma non lasceremo le cose che amiamo": lo twitta, con tanto di bandiera americana alle fine, la deputata dem progressista Alexandra Ocasio-Cortez, in risposta agli attacchi di Donald Trump.