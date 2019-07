Migranti: Mogherini, i paesi diano soldi

BRUXELLES, 15 LUG - "C'è il rischio di un buco nel Fondo fiduciario per l'Africa se gli Stati membri non stanzieranno nuovi fondi per sostenere i progetti in atto, in particolare con i Paesi di origine e transito, per la nostra cooperazione con l'Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim) e L'Alto commissariato per i rifugiati (Unhcr). Perciò oggi chiederò ai Paesi di essere coerenti, e mettere i soldi dove sono le loro priorità". Così l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini a margine del Consiglio Esteri.