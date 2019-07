Migranti: Germania, serve qualcosa ora

BRUXELLES, 15 LUG - "Sono veramente grato per il ruolo molto costruttivo e responsabile del ministro degli Esteri italiano. Ma ho l'impressione che soluzioni che non sono di immediata applicazione, non ci portino sostanzialmente molto avanti". Così il ministro degli Affari europei tedesco Michael Roth, al suo arrivo al Consiglio Ue a chi chiede del piano del ministro Enzo Moavero Milanesi. Roth insiste invece su un "meccanismo umanitario ad hoc immediato" per la ripartizione dei migranti salvati nel Mediterraneo.