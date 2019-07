Usa: Trump ancora contro Ocasio e altre

NEW YORK, 15 LUG - "E' cosi' triste vedere i democratici schierarsi con persone che parlano male del nostro paese e che odiano Israele". Lo twitta il presidente americano Donald Trump tornano ad attaccare, senza nominarle, le deputate democratiche progressiste appartenenti a minoranze razziali guidate da Alexandra Ocasio-Cortez. "Chiamano i loro avversari, inclusa Nancy Pelosi, RAZZISTI. Il loro disgustoso linguaggio e le cose terribili che dicono degli Stati Uniti non possono essere fatte passare. Se il partito democratico vuole continuare a perdonare questo comportamento allora non vediamo ancora di piu' l'ora" del voto del 2020.