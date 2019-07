O'Rourke: miei antenati avevano schiavi

NEW YORK, 15 LUG - Beto O'Rourke rivela di discendere da proprietari di schiavi. In un post su Medium, il candidato democratico alla Casa Bianca ammette di aver ricevuto documenti che mostrano come sia lui che sua moglie discendano da proprietari di schiavi. Il bis bis bis nonno di O'Rourke era proprietario di due schiave, Eliza e Rose. "A queste schiave che erano in possesso dei miei antenati è stata negata la libertà e i diritti civili", scrive O'Rourke. "Tutti dobbiamo conoscere la nostra storia e io sto imparando la mia", ammette, precisando che la conoscenza "ci consente di prendere le misure necessarie per riparare i danni fatti".