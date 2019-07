Amb.Gb in Usa, scovata la talpa

ROMA, 14 LUG - Sarebbe stata identificata la talpa che ha reso pubblici i messaggi riservati dell'ambasciatore britannico negli Usa, Kim Darroch, provocando una crisi diplomatica tra Londra e Washington e le conseguenti dimissioni del capo della missione nella capitale americana. Lo scrive oggi il Sunday Times citando fonti governative non identificate. Secondo il giornale, la persona in questione è "qualcuno che ha accesso ai dossier" in cui sono contenuti anche gli scambi diplomatici. Ciò escluderebbe dunque che la fuga notizie sia stata il risultato di un hackeraggio da parte di un governo straniero.