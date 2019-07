Ue, Mosca preservi il trattato Inf

BRUXELLES, 14 LUG - L'Ue sottolinea "l'importanza del Trattato sui missili Inf che ha contribuito in modo significativo alla sicurezza europea e ad una più ampia sicurezza internazionale negli ultimi 30 anni". Lo afferma l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini in una dichiarazione a nome dell'Ue che "esorta vivamente la Russia a rispondere in modo efficace alle serie preoccupazioni espresse ripetutamente sullo sviluppo, sui test di volo e sul dispiegamento del suo sistema missilistico a terra 9M729". L'unione europea chiede che a tal riguardo siano "intraprese immediatamente azioni sostanziali e trasparenti per garantire il pieno e verificabile rispetto delle disposizioni del trattato". L'Ue si dice "profondamente preoccupata" per gli sviluppi relativi al trattato Inf, che potrebbe concludersi il 2 agosto 2019" e definisce i prossimi giorni "l'ultima opportunità di dialogo per l'adozione delle misure necessarie per preservare questa importante componente dell'architettura di sicurezza europea".