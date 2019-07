Netanyahu, Nasrallah subirà duro colpo

(ANSAmed) - TEL AVIV, 14 LUG - "Nel fine settimana abbiamo sentito le arroganti parole di Nasrallah sui suoi piani d'attacco. Lasciatemi chiarire: se Hezbollah osa pensare di commettere un atto di stupidità e di attaccare Israele, daremo al Libano uno colpo militare schiacciante".Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu rispondendo al capo dei miliziani sciti libanesi. "A differenza di Nasrallah - ha proseguito - non intendo dare dettagli sui nostri piani. Basti menzionare che per anni Nasrallah ha scavato tunnel che noi abbiamo distrutto in pochi giorni. Come si dice: non vendere la pelle dell'orso prima di averlo ucciso".