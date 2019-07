Francia: uomo volante a parata 14 luglio

PARIGI, 14 LUG - Un incredibile spettacolo futuristico. Il campione del mondo francese di jet-ski, Frank Zapata, ha volato oggi nel cielo di Parigi, restando in piedi - con un fucile in mano - a bordo della sua 'Flyboard', la tavola volante da lui inventata. Uno straordinario exploit fisico e tecnologico, dinanzi allo sguardo sbalordito del presidente francese, Emmanuel Macron e dei suoi invitati, nonché del pubblico presente sugli Champs-Elysées per la parata militare del 14 luglio. Spinta da cinque reattori a getto d'aria, la 'Flyboard' di concezione francese permetterà di "testare diversi usi, per esempio diventare una piattaforma logistica volante o anche una piattaforma d'assalto per i militari", ha detto la ministra dell'Esercito, Florence Parly, intervistata da France Inter.