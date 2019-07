Macon, 'comando militare nello spazio'

ROMA, 13 LUG - Emmanuel Macron ha annunciato la creazione di un comando militare dello spazio, il prossimo settembre. Il presidente francese sta tenendo un discorso alle forze armate, diffuso in diretta su Twitter dall'Eliseo, alla vigilia della Festa della Repubblica del 14 luglio. "Per assicurare lo sviluppo e il rafforzamento delle nostre capacità spaziali - ha spiegato Macron - una grande comando dello spazio sarà creato a settembre" in seno all'Aeronautica, che alla fine diventerà una forza militare "dell'aria e dello spazio". Macron ha spiegato di aver approvato la "nuova dottrina militare dello spazio" progettata dal ministro della Difesa Florence Parly, che "ci permetterà di assicurare la difesa dello spazio e nello spazio". Macron ha parlato di "nuove zone di confronto", che sono il "cyber-spazio e lo spazio eso-atmosferico". Un anno fa gli Stati Uniti avevano annunciato la pianificazione di un esercito spaziale entro il 2020: un progetto voluto da Donald Trump per non perdere la sfida con Russia e Cina.