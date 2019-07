Usa: protesta per i raid sugli immigrati

WASHINGTON, 13 LUG - Ore di attesa e di angoscia per migliaia di famiglie di immigrati senza documenti negli Stati Uniti, con i raid degli agenti federali dell'Ice pronti a scattare in almeno dieci citta': da New York a Chicago, da Atlanta a Miami, da Los Angeles a San Francisco. Persino a New Orleans dove e' in arrivo l'uragano Barry. Migliaia di persone sono scese in strada in tutto il Paese per protestare contro la linea dura dell'amministrazione Trump che potrebbe colpire almeno duemila immigrati dal Centro America, destinati ad essere arrestati e immediatamente rimpatriati nei Paesi di origine. I vertici dell'Ice sottolineano come ad essere colpiti saranno coloro che hanno commesso reati, ma gli attivisti per la difesa dei diritti degli immigrati parlano di retate indiscriminate. Dalla loro parte molti sindaci delle cosiddette "citta' santuario" che hanno deciso di non cooperare con il governo federale.