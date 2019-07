Stato emergenza in Louisiana per uragano

WASHINGTON, 12 LUG - Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato lo stato di emergenza in Louisiana dove cresce l'allarme per la tempesta tropicale Barry che potrebbe colpire New Orleans, già messa in ginocchio nel 2005 dall'uragano Katrina. In arrivo nello Stato uomini e aiuti federali. Il National Hurricane Center prevede nelle prossime ore "condizioni pericolose" e "significativi rischi di inondazioni".