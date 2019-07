Oim, in Libia oltre 640 mila migranti

TUNISI, 11 LUG - Sono almeno 641.398 i migranti censiti in Libia dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) nella 25ma edizione della raccolta dati del Displacement Tracking Matrix (Dtm) pubblicata oggi e relativa al trimestre marzo-maggio 2019. Secondo il rapporto i migranti in Libia provengono da oltre 39 diverse nazioni e risultano presenti in tutti i 100 comuni libici, distribuiti in 565 delle 667 comunità della Libia.