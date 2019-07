Scavalca cancelli di Buckingham Palace

LONDRA, 11 LUG - Un giovane di 22 anni è stato arrestato nella notte a Londra dopo aver scavalcato la recinzione di Buckingham Palace e bussato invano a uno degli ingressi della residenza reale britannica. Lo riportano i media del Regno, citando Scotland Yard. Al momento dell'accaduto, la regina Elisabetta dormiva all'interno del palazzo e ovviamente non si è accorta di nulla. L'uomo non aveva armi con sé, ha precisato la polizia, escludendo qualunque ipotesi di matrice terroristica. I tentativi di intrusione a Buckingham Palace sono stati ricorrenti negli anni, in genere da parte di squilibrati. Il caso più clamoroso durante il regno di Elisabetta II fu quella di un tal Michael Fagan, che nel 1982 riuscì addirittura a entrare nel palazzo e a raggiungere l'appartamento reale in cui riposava la sovrana prima di essere scoperto e fermato.