Merkel e premier danese sedute per Inno

BERLINO, 11 LUG - La cancelliera tedesca Angela Merkel e la premier danese Mette Frederiksen ascoltano l'esecuzione degli Inni nazionali nella Cancelleria tedesca sedute su due sedie in un podietto davanti ai reparti schierati. Il cambio di protocollo è stato deciso dopo che Merkel ieri, in una analoga cerimonia, è stata colpita da un forte ed insolito tremore per la terza volta in poco più di tre settimane. Merkel è apparsa serena. Al termine degli Inni, le due premier hanno passato in rassegna i reparti e hanno iniziato l'incontro bilaterale.