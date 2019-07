M5S, bene incontro con von der Leyen

BRUXELLES, 11 LUG - "Un incontro positivo con Ursula von der Leyen, abbiamo avuto una discussione franca, anche molto gradevole. Lei ha puntualizzato alcune delle priorità del suo impegno che sono anche le nostre, come quella per il salario minimo europeo e una visione dell'Europa e dell'Italia sui flussi migratori che condividiamo". Così Tiziana Beghin, capogruppo M5S al Parlamento Ue. "Ci ha fornito elementi su cui discuteremo in delegazione e a livello di capo politico e con il premier Conte faremo una riflessione basata su parole positive che però vogliono dei fatti".