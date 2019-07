Von der Leyen,obbligo salvare i migranti

BRUXELLES, 10 LUG - "E' importante aiutare tutte le persone in mare, tutte le persone che si trovano sulle imbarcazioni di fortuna è veramente un principio di base. E' un obbligo soccorrere le persone in pericolo in alto mare". Così la candidata alla presidenza della commissione europea Ursula von der Leyen durante l'audizione al Parlamento con il gruppo dei Verdi. "E per questo è estremamente importante ridare vita alla missione Sophia, bisogna trovare una soluzione a questo problema", ha aggiunto, chiedendo poi di riformare il sistema di Dublino.