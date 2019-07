Giappone: la popolazione ancora in calo

TOKYO, 10 LUG - La popolazione del Giappone fa segnare un calo per il decimo anno consecutivo, mentre non si arresta l'ascesa dei residenti stranieri, che superano per la prima volta la quota del 2%. Secondo i dati del ministero degli Affari interni, al primo gennaio 2019 la popolazione si assestava a 124,7 milioni, con un calo di 433mila unità rispetto all'anno precedente: si tratta della maggiore flessione annuale dall'inizio delle statistiche, nel 1968, e un record negativo in continuo aggiornamento da 5 anni a questa parte. La stessa tendenza riguarda anche le nascite, con il numero più basso dal 1979 a quota 921mila; per il terzo anno consecutivo sotto quota un milione. In controtendenza, invece, il dato che riguarda i cittadini stranieri, con una percentuale che per la prima volta supera il 2% a quota 2,66 milioni, e una crescita esponenziale in tutte le prefetture dell'arcipelago.