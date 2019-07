I genitori di Lambert: è un omicidio

PARIGI, 8 LUG - I genitori di Vincent Lambert, il tetraplegico da oltre dieci anni in stato vegetativo, divenuto simbolo del dibattito sul fine vita in Francia, hanno sporto denuncia per "assassinio premeditato": è quanto riferisce radio RTL, precisando che la denuncia è rivolta, in particolare, contro il medico Vincent Sanchez, il capo del reparto per le cure palliative dell'ospedale di Reims che lo scorso 2 luglio ha annunciato lo stop dei trattamenti di idratazione e nutrizione all'ex infermiere di 42 anni vittima di un incidente stradale nel 2008. "La morte di Vincent è ormai ineluttabile. Gli è stata imposta a lui come a noi. Se non l'accettiamo, possiamo solo rassegnarci nel dolore, l'incomprensione, ma anche nella speranza", hanno scritto, ringraziando tutti "per il sostegno, le preghiere durante tutti questi anni".